14.12.2016 17:58

Цена на золото снижается в преддверии двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам, пишет агентство «Прайм».

Как предполагают аналитики, Федрезерв увеличит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,5–0,75%. По данным CME Group, вероятность такого решения оценивается в 95,4%. Следовательно, высокие процентные ставки ФРС делают золото менее привлекательным для инвесторов.

«Золото находится под возобновившимся давлением на этой неделе, так как участники рынка сегодня ожидают итогов заседания Комитета по открытым рынкам», — сообщает аналитик UBS Джони Тевес.

Отметим, что повышение ставки ФРС в декабре уже заложено в цену драгоценного металла, поэтому в данный момент инвесторы ожидают подсказок относительно темпов повышения ставки в 2017 году.