09.12.2016 15:53

Полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов посетил Ивановскую область, где провел совещание по вопросу государственной поддержки моногородов. Одно из предприятий, которое он посетил — ювелирный завод «Красная Пресня» в Приволжске Ивановской области.

Как говорится в сообщении администрации региона, представитель президента и губернатор Ивановской области оценили перспективы предприятия, ознакомились с производственным процессом, условиями труда и качеством выпускаемых ювелирных изделий.

Стоит отметить, что на заводе выпускается более четырехсот видов изделий из золота 585 пробы, более трех тысяч видов изделий из серебра 925 пробы и столько же — из сплавов цветных металлов. Предприятие использует литейное оборудование американского производства, прессы белорусского производства, итальянскую линию гальванического оборудования, огранное оборудование собственного производства. В работе в основном используется сырье отечественных производителей, лишь часть вспомогательных материалов импортного производства.

Ювелирный завод «Красная Пресня» — лидер ювелирной отрасли. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2015 году составил свыше одного млрд рублей, за девять месяцев 2016 года — около 770 млн рублей. Объем инвестиций за прошлый год — свыше шести млн рублей, прогнозируемый уровень на 2016 год — 4,5 млн рублей. Численность работников завода — более 650 человек.