21.12.2016 08:59

На Конгрессе индустрии детских товаров, который состоялся в Мипромторге РФ, выступил Сергей Колдаев, директор по поддержке экспортной деятельности АО «Российский экспортный центр». Он рассказал о том, как центр планирует облегчить российским производителям выход на рынки экспорта в 2017 году.

По словам Сергея Колдаева, планы у организации более чем оптимистичные: «Мы нашли точечные, востребованные инструменты поддержки для индустрии детства. В 2016 году мы поддержали 200 организаций, на следующий год планируется более пяти тысяч».

Сергей Колдаев отметил, что производители товаров для детей стали активнее «направлять взор на экспортные рынки, диверсифицировать свои стратегии».

По наблюдениям Российского экспортного центра, основной проблемой для производителей является определение рынков сбыта и потенциальных покупателей. Более 50% всех входящих запросов в центр касаются именно этого. Для решения данного вопроса в центре созданы специальные сервисы. На сайте центра можно ознакомиться с аналитикой — таможенной статистикой, условиями доступа на рынки конкретных стран и т.д.

Также есть информация о зарубежных международных тендерах — по словам Сергея Колдаева, это очень популярный раздел сайта. Существует возможность подбора потенциальных покупателей для экспортеров. В этом году было открыто десять торговых домов в странах Азии, Вьетнаме, Китае, на Ближнем Востоке, в Индии, ЮАР, Аргентине. Кроме того, существуют и традиционные рынки сбыта — в странах СНГ: Казахстане, Киргизии, Таджикистане.

«Если у производителя есть понимание конкретного рынка, он может обратиться к нам, мы организуем бизнес-миссию либо знакомство с конкретными потенциальными потребителями этой продукции», — сказал Сергей Колдаев. Центр предоставляет бесплатную переговорную площадку, на которой можно выставить свою продукцию, а также получить юридическую поддержку.

Благодаря совместной работе с Минпромторгом, со следующего года у Российского экспортного центра будет возможность выступать в качестве агента правительства по субсидии, которая касается выставочно-ярмарочных мероприятий. Предполагается, что центр сможет компенсировать затраты компаний-производителей на участие в выставках, а также на доставку образца, что зачастую является дорогостоящей частью проекта.

Второй по частоте запрос, который поступает от производителей — адаптация продукции на внешних рынках: требования к упаковке, внешнему виду, вопросы сертификации. Сергей Колдаев пояснил, что и в этой части центр оказывает поддержку — проводятся консультации, организуется проведение практических испытаний в лабораториях партнеров и органах по сертификации.

Также Сергей Колдаев обратил внимание производителей на то, что уже с этого года они могут компенсировать затраты на проведение испытаний и на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по доведению продукции до требований внешних рынков.

Директор по поддержке экспортной деятельности Российского экспортного центра призвал собравшихся обращаться и по вопросам защиты интеллектуальных прав на продукцию. Здесь можно получить консультации, и даже компенсацию расходов на регистрацию товарного знака и пошлины при регистрации международного национального патента. Также, по словам Сергея Колдаева, частично компенсируются затраты патентных поверенных на регистрационные мероприятия.