Испанский бренд Tous представил капсульную коллекцию украшений, посвященную дню всех влюбленных, сообщает компания.

Каждое ювелирное изделие из новой коллекции представляет собой сочетание стрелы Купидона, гравировки «love» и символа бренда — мишки. В праздничной коллекции представлены подвески, колье и браслеты из благородных материалов: серебра 925 пробы, розового вермеля с драгоценными камнями и золота 18 карат с перламутром или бриллиантами.

Эта коллекция станет первой в серии медальонов, которые будут представлены в 2017 году.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотографии предоставлены компанией.