Аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал дизайнерские рейтинги, отмечающие наиболее интересные коллекции, показанные в уходящем году как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

По итогам 2016 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли десять человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен — именно они, по мнению Александра Хилькевича, уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке.

Десять лучших дизайнеров прет-а-порте 2016, Россия (по алфавиту) :

Alena Akhmadullina;

Chapurin;

Graviteight;

Nina Donis;

Oleg Ovsiev;

Ruban;

Tatyana Parfionova;

Valentin Yudashkin;

Vika Gazinskaya;

Walk of Shame.

13 лучших молодых дизайнеров 2016, Россия (по алфавиту) :

Алена Лойко (Иркутск);

Анастасия Типсина (Омск);

Виктория Вейгант (Омск);

Дарья Кожина (Ярославль);

Илья Варегин (Москва);

Мария Белинка (Шахты);

Надежда Хатипова (Москва);

Ольга Булева (Омск);

Ольга Малярова (Санкт-Петербург);

Светлана Михаленко (Москва);

Татьяна Радыгина (Омск);

Юлия Русинова (Омск);

Яна Бесфамильная (Пермь).

Напомним, более 15 лет назад Александр Хилькевич первым начал составлять рейтинги российской моды, основанные на опросах профессионалов рынка.

Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».