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Компания Luhta примет участие в выставке Sport Casual Moscow
27.12.2016 10:58
Финская компания Luhta, которой в 2017 году исполнится 110 лет, примет участие в выставке-презентации спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения Sport Casual Moscow.
На выставке компания представит одежду и обувь коллекций сезона осень-зима 2016-2017 своих брендов: Luhta и Icepeak.
Продукция бренда Luhta предназначена для всей семьи. Наибольшую известность марке принесли коллекции для занятия зимними видами спорта, а также одежда для активного отдыха. Бренд Luhta является спонсором Финской национальной сборной по фигурному катанию.
Бренд Icepeak - молодой, стремительно развивающийся бренд в компании с солидной историей. Он тоже представляет одежду для всей семьи, но отличается более смелой цветовой гаммой, креативными образами и функциональным дизайном, совмещающем в себе последние тенденции молодежной моды.
Спортивная городская обувь Luhta имеет повседневный вид, но обладает всеми достоинствами обуви как для туристического похода, так и для обычной прогулки.
Отметим, что история Luhta (семейный бизнес в 4-ом поколении) началась в Финляндии в 1907 году. Сегодня компания L-Fashion Group продаёт свою продукцию в 40 странах и сотрудничает более чем с 4000 дистрибьютерами по всему миру. В России компания работает более полувека.
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23-25 января
Фотографии предоставлены компанией.
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