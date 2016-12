27.12.2016 10:58

Финская компания Luhta, которой в 2017 году исполнится 110 лет, примет участие в выставке-презентации спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения Sport Casual Moscow.

На выставке компания представит одежду и обувь коллекций сезона осень-зима 2016-2017 своих брендов: Luhta и Icepeak.

Продукция бренда Luhta предназначена для всей семьи. Наибольшую известность марке принесли коллекции для занятия зимними видами спорта, а также одежда для активного отдыха. Бренд Luhta является спонсором Финской национальной сборной по фигурному катанию.









Бренд Icepeak - молодой, стремительно развивающийся бренд в компании с солидной историей. Он тоже представляет одежду для всей семьи, но отличается более смелой цветовой гаммой, креативными образами и функциональным дизайном, совмещающем в себе последние тенденции молодежной моды.





Спортивная городская обувь Luhta имеет повседневный вид, но обладает всеми достоинствами обуви как для туристического похода, так и для обычной прогулки.

Отметим, что история Luhta (семейный бизнес в 4-ом поколении) началась в Финляндии в 1907 году. Сегодня компания L-Fashion Group продаёт свою продукцию в 40 странах и сотрудничает более чем с 4000 дистрибьютерами по всему миру. В России компания работает более полувека.

Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23-25 января 2017 г ода в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа». Выставка проводится 2 раза в год в формате b2b. В ней принимают участие российские и зарубежные производственные и торговые компании, которые в этот раз проведут предзаказ коллекций сезона осень-зима 2017/18. Посетители также смогут заказать для своих магазинов продукцию весна-лето 2017 со свободного склада. В выставке-презентации примут участие более 40 брендов: Баск, Alpine Pro, Bio Connection, Capo, Cartago, Crosby, Didriksons1913, Dstrezzed, Emdi, Five Seasons, Garsport, Gibbon, Greg Horman, Grishko, Grisport, Icepeak, Halti, Hispo, Husky, Keddo, King Camp, Laplanger, LenAlpSport, Luhta, Mac In A Sac, Mund, Nell, Normal, O3 Ozone, Peak, Satilla, Satorisan, Stayer, Talberg, Technology of Comfort, Tenson, Tesoro, Top Land, Trespass, Urbano, Vilermo, Wind X-treme, Zaxy, 999 Sport shoes.

Фотографии предоставлены компанией.