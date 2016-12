29.12.2016 09:12

23-25 января 2017 г . в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа» состоится выставка-презентация спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения сезона осень-зима 2017/18 Sport Casual Moscow.

Выставка пройдет в формате b2b. В ней принимают участие российские и зарубежные производственные и торговые компании, которые в этот раз проведут предзаказ коллекций сезона осень-зима 2017/18. Посетители также смогут заказать для своих магазинов продукцию весна-лето 2017 со свободного склада.

В выставке-презентации примут участие более 40 брендов: «Баск», Alpine Pro, Bio Connection, Capo, Cartago, Crosby, Didriksons1913, Dstrezzed, Emdi, Five Seasons, Garsport, Gibbon, Greg Horman, Grishko, Grisport, Icepeak, Halti, Hispo, Husky, Keddo, King Camp, Laplanger, LenAlpSport, Luhta, Mac In A Sac, Mund, Nell, Normal, O3 Ozone, Peak, Satilla, Satorisan, Stayer, Talberg, Technology of Comfort, Tenson, Tesoro, Top Land, Trespass, Urbano, Vilermo, Wind X-treme, Zaxy, 999 Sport shoes.

Руководитель выставки Светлана Пономарева отметила: «В зимней сессии традиционно выше число российских участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, представляющих сегмент верхней одежды и экипировки для спорта и активного отдыха (сегмент Outdoor), функциональной одежды для наших родных просторов и климатов, уникальную одежду и обувь для танцев. Продукция «Баск», Bio Connection, Grishko, Emdi, Hispo, Laplanger, O3 Ozone, Stayer, Technology of Comfort по своим качествам не уступает, а иногда и превосходит продукцию мировых брендов, при этом выигрывая по цене. Производители головных уборов Nell, Satilla, Vilermo представят к заказу спортивные, городские, мужские, женские и этнические шапки из шерсти и технологичных материалов eVent, Windstopper, Polycolon. Российские бренды Urbano и Greg Horman впервые покажут на выставке Sport Casual Moscow джинсы и повседневную одежду. Новички выставки – как крупные игроки российского рынка – отечественный «Баск», финские бренды Luhta и Icepeak, так и новые российские обувные бренды 999 Sport shoes и Top Land и китайский бренд Peak».

Напомним, что в июне 2016 г . в работе выставки приняли участие 40 российских, американских, бразильских и европейских брендов одежды, обуви, аксессуаров и туристического снаряжения, а также более 200 байеров из 65 городов России.

Фотография Натальи Бухониной, ИА «РИА Мода».