Новые батутные центры федеральной сети «Невесомость» появились в Калуге, Нижнем Новгороде, Воронеже и в Москве на улице Правды, сообщает компания «Термопол».

В батутных центрах «Невесомость» реализованы системы травмобезопасности Холлофайбер® Спорт Мат, которые на протяжении нескольких лет апробировались в Москве в первом центре «Невесомость-Бутово» под мониторингом производителей комплектующих и материалов, спортивных экспертов и тренеров.

В системы травмобезопасности входят спортивные и гимнастические маты, стеновые протекторы, дорожки. Запатентованная технология Холлофайбер® Спорт Мат стала альтернативой поролону и ППУ. Соответствие критериям гигиеничности и экологичности по 1 евроклассу, а также нераспространение пламени стали существенными преимуществами перед устаревшими «поролоновыми» технологиями. Вместе с тем главным преимуществом Холлофайбер® Спорт Мат признается травмобезопасность. Именно поэтому федеральный проект «Невесомость» является площадкой для тренировок профессиональных акробатов и гимнастов.

Развитие инновационных нетканых технологий и систем травмобезопасности заявлено в ряде российских городов. Сеть «Невесомость» приступила к строительству батутных центров под заказ, а также занялась продажей спортивного оборудования и аксессуаров.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотографии предоставлены компанией.





