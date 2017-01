31.01.2017 17:54

23-25 января 2017 г . в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа» прошла выставка-презентация Sport Casual Moscow спортивной, повседневной и мужской одежды, обуви и аксессуаров, а также туристического снаряжения сезона осень-зима 2017/18. В выставке-презентации приняли участие более 50 брендов из 15 стран - России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии.

Участники провели предзаказы брендов спортивной, повседневной и мужской одежды и аксессуаров: Alpine Pro, Bask, Bio Connection, Capo, Cartago, Champion, Crosby, Didriksons1913, Dstrezzed, Emdi, Five Seasons, Garsport, Grishko, Grisport, Gibbon, Greg Horman, Halti, Hispo, Husky, Icepeak, Keddo, King Camp, Laplanger, Luhta, Mac In A Sac, Mund, Mizuno, Nell, Normal, O3 Ozone, Peak, Satila, Satorisan, Speedo, Stayer, Talberg, Technology of Comfort, Tenson, Tesoro, Top Land, Trespass, Umbro, Ura, Urbano, Vilermo, Wind X-treme, Zaxy, Zibroo, 999 Sport shoes. Треть участников - российские бренды.

Руководитель проекта Sport Casual Moscow Светлана Пономарева: «Выставка развивается. Меня особенно радует, что помимо традиционных участников - старожилов европейских брендов Trespass, Tenson, Didriksons1913, Five Seasons, мы смогли показать большое количество качественных российских брендов, производящих спортивную одежду и обувь, головные уборы, джинсы и трикотаж, верхнюю одежду и экипировку для спорта и активного отдыха (сегмент Outdoor), функциональную одежду для холодного климата, уникальную одежду и обувь для танцев, купальники, одежду для фитнеса.

Это Bask, Grishko, Hispo (Москва), Bio Connection, O3 Ozone и 999 Sport Shoes (Ростов-на-Дону), Emdi, Laplanger, Satila, Stayer, Technology of Comfort (Санкт-Петербург), Nell, Vilermo (Черкесск), Urbano (Краснодар). Многие их них имеют высокий экспортный потенциал, поэтому большинство наших участников будет представлено на международной выставке спортивной индустрии ISPO в Мюнхене на объединенном стенде, организованном Минпромторгом. Наша задача как выставочников - донести до российских байеров и широкой аудитории информацию о прогрессивных марках.

Байеры воспринимают отечественную продукцию с большим энтузиазмом, проявляя товарный патриотизм. Высоко оценили российскую продукцию и приглашенные эксперты: дизайнер и основатель бренда инновационного трикотажа Norsoyan, руководитель образовательного проекта Fashion Factory School Людмила Норсоян и председатель правления Russian Outdoor Group Алексей Гребцов. Поскольку российские участники-фабрики готовы размещать на своих фабриках заказы на производство джинсовой продукции, кроеного и вязаного трикотажа, головных уборов, пуховиков и ветровок, в переговорах на выставке обсуждался вопрос производственного аутсорсинга. Кстати, именно фабрики, производящие спортивную одежду, именно сейчас активно обновляют оборудование, чтобы быть готовыми наращивать заказы.

Не могу не отметить казахстанский бренд Zibroo - разработчика и производителя высокотехнологичной спортивной одежды, олимпийской экипировки национальной сборной. Их изделия на пуху для разного температурного режима особенно понравились российским байерам.

Быстро растущий сегмент выставки - спортивная и повседневная обувь. Можно гордиться тем, что на выставке впервые был представлен японский бренд Mizuno - признанный мировой лидер в производстве высокотехнологичной спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря, итальянский Grisport, британский Keddo, шотландский Crosby, Zaxy и Cartago из Бразилии, Satorisan из Испании, Peak - крупнейший китайский бренд спортивной одежды и обуви для занятия баскетболом.

Участие в выставке российской дочки финской компании Luhta Fashion Group с 5 брендами (Luhta, Icepeak и др.), а также одного из крупнейших российских дистрибьюторов - Группы спортивных брендов (Mizuno, Speedo, Umbro, Champion) несомненно, прибавило веса выставке».

За 3 дня выставку посетили более 300 профессионалов из 80 городов России и Казахстана: Москва, 10 городов Московской области, Абакан, Александров, Апатиты, Арсеньев, Архангельск, Астана, Балашов, Белгород, Брянск, Великие Луки, Владимир, Воркута, Вязьма, Екатеринбург, Зеленоград, Ирбит, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Каменск-Уральский, Керчь, Кириши, Ковров, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Малоярославец, Минеральные Воды, Мурманск, Набережные Челны, Нефтеюганск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Обнинск, Орел, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пятигорск, Рыбинск, Салехард, Самара, Санкт –Петербург, Саратов, Северодвинск, Североморск, Серов, Смоленск, Советская гавань, Сочи, Сызрань, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тосно, Уфа, Чебоксары, Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск.

Летняя сессия Sport Casual Moscow состоится 13-15 июня 2017 года на той же площадке.

Официальный сайт выставки - www.sportcasualmoscow.ru

Фотографии Натальи Бухониной, предоставлены организаторами выставки.