05.04.2017 07:53

Резкий скачок цен на хлопок на индийском рынке с октября по февраль текущего года включительно на 10-15% обострил ситуацию с поставками и покупками сырья, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. На этом фоне заявление SIMA, ассоциации хлопковых предприятий в Южной Индии, о необходимости обеспечения комфортных ценовых уровней предприятиям, выглядит вполне разумным.

Последние оценки показывают, что производство хлопка в объеме 34,5 млн тюков в сезоне 2016-2017 года смотрится вполне достаточным для удовлетворения спроса местных заводов. Это же должно сдержать дальнейший рост цены на хлопок. Мировые цены при указанном выше объеме производства индийского хлопка также окажутся под контролем.

Среди факторов долгосрочного давления на хлопковые цены стоит отметить расширение урожая сырья в Австралии, рост американского производства на 18% и ограничение импорта Китаем.

Если цены на хлопок внутри индийского рынка получится удержать под контролем, это позволит снизить затраты на сырье со стороны предприятий на следующие несколько кварталов. К слову, цена пряжи на 12 месяцев выросла на 14% - естественно, это сказывается на стоимости конечного товара из хлопка.

В общем и целом, текущая цена на хлопок вряд ли выглядит слишком привлекательной. Текстильным производителям стоит дождаться коррекционного снижения, чтобы начать покупки хлопка.