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Впервые на Петербургском международном экономическом форуме будут говорить о легкой промышленности

30.05.2017  23:50

1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет панельная сессия «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».

В сессии примут участие:

  • Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
  • Павел Коньков, губернатор Ивановской области;
  • Георгий Полтавченко, губернатор г. Санкт-Петербурга;
  • Дмитрий Ершов, президент, Санкт-Петербургский общественный фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские берега»;
  • Руслан Чернобаев, президент, St. Petersburg Design Week; руководитель проекта, «Artplay СПб»
  • Александр Шумский, Исполнительный президент, Национальная палата моды;
  • Евгений Ящук, генеральный директор, Ассоциация высокой моды и прет-а-порте
  • Фрол Буримский, управляющий партнер, бренд Ulyana Sergeenko;
  • Андрей Бурматиков, fashion-директор, ОАО «Фаберлик».

Участники дискуссии:

  • Елена Панина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической стратегии; председатель, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей;
  • Эльгиз Качаев, председатель, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;
  • Александр Лодышкин, член правительства Ивановской области — директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области;
  • Марина Седова, председатель секции «Мода Санкт-Петербурга», Союз дизайнеров России;
  • Сагит Биджиев, председатель совета директоров, АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»;
  • Алексей Голубев, генеральный директор, ЗАО «Труд»;
  • Георгий Драчев, генеральный директор, группа компаний «БТК»;
  • Олег Иванов, генеральный директор, прядильно-ниточный комбинат имени С.М. Кирова;
  • Елена Косенкова, генеральный директор, Псковская швейная фабрика «Славянка»
  • Лев Охотин, генеральный директор, ООО «Юникосметик»;
  • Татьяна Парфенова, генеральный директор, учредитель, модный дом «Татьяна Парфенова»;
  • Игорь Гуляев, основатель, модный дом Igor Gulyaev;
  • Сергей Кусенков, основатель, модный дом Kussenkovv;
  • Александр Петров, основатель, модный дом «Александр Петров»;
  • Наталья Солдатова, дизайнер, создатель, Модный дом Soldatova Natalia.

Модератор: Ирина Смолина, российская телеведущая, заслуженная артистка России.

Трансляция панельной сессии 1 июня 2017 года с 9:00 до 10:15 -

http://www.forumspb.com/ru/2017/sections/68/materials/351/sessions/1856#translation

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