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Впервые на Петербургском международном экономическом форуме будут говорить о легкой промышленности
30.05.2017 23:50
1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет
панельная сессия «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и
формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».
В сессии примут участие:
- Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации;
- Павел Коньков, губернатор Ивановской области;
- Георгий Полтавченко, губернатор г. Санкт-Петербурга;
- Дмитрий Ершов, президент, Санкт-Петербургский общественный
фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики
«Невские берега»;
- Руслан Чернобаев, президент, St. Petersburg Design Week;
руководитель проекта, «Artplay СПб»
- Александр Шумский, Исполнительный президент, Национальная
палата моды;
- Евгений Ящук, генеральный директор, Ассоциация высокой моды
и прет-а-порте
- Фрол Буримский, управляющий партнер, бренд Ulyana Sergeenko;
- Андрей Бурматиков, fashion-директор, ОАО «Фаберлик».
Участники дискуссии:
- Елена Панина, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации; президент, Национальный исследовательский
институт экономической стратегии; председатель, Московская конфедерация
промышленников и предпринимателей;
- Эльгиз Качаев, председатель, Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;
- Александр Лодышкин, член правительства Ивановской области —
директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области;
- Марина Седова, председатель секции «Мода Санкт-Петербурга»,
Союз дизайнеров России;
- Сагит Биджиев, председатель совета директоров, АО
«Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»;
- Алексей Голубев, генеральный директор, ЗАО «Труд»;
- Георгий Драчев, генеральный директор, группа компаний «БТК»;
- Олег Иванов, генеральный директор, прядильно-ниточный
комбинат имени С.М. Кирова;
- Елена Косенкова, генеральный директор, Псковская швейная
фабрика «Славянка»
- Лев Охотин, генеральный директор, ООО «Юникосметик»;
- Татьяна Парфенова, генеральный директор, учредитель, модный
дом «Татьяна Парфенова»;
- Игорь Гуляев, основатель, модный дом Igor Gulyaev;
- Сергей Кусенков, основатель, модный дом Kussenkovv;
- Александр Петров, основатель, модный дом «Александр Петров»;
- Наталья Солдатова, дизайнер, создатель, Модный дом Soldatova
Natalia.
Модератор: Ирина Смолина, российская телеведущая,
заслуженная артистка России.
Трансляция панельной сессии 1 июня 2017 года с 9:00 до 10:15 -
http://www.forumspb.com/ru/2017/sections/68/materials/351/sessions/1856#translation
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