30.05.2017 23:50

1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет панельная сессия «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».

В сессии примут участие:

Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Павел Коньков, губернатор Ивановской области;

Георгий Полтавченко, губернатор г. Санкт-Петербурга;

Дмитрий Ершов, президент, Санкт-Петербургский общественный фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские берега»;

Руслан Чернобаев, президент, St. Petersburg Design Week; руководитель проекта, «Artplay СПб»

Александр Шумский, Исполнительный президент, Национальная палата моды;

Евгений Ящук, генеральный директор, Ассоциация высокой моды и прет-а-порте

Фрол Буримский, управляющий партнер, бренд Ulyana Sergeenko;

Андрей Бурматиков, fashion-директор, ОАО «Фаберлик».

Участники дискуссии:

Елена Панина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической стратегии; председатель, Московская конфедерация промышленников и предпринимателей;

Эльгиз Качаев, председатель, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;

Александр Лодышкин, член правительства Ивановской области — директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области;

Марина Седова, председатель секции «Мода Санкт-Петербурга», Союз дизайнеров России;

Сагит Биджиев, председатель совета директоров, АО «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»;

Алексей Голубев, генеральный директор, ЗАО «Труд»;

Георгий Драчев, генеральный директор, группа компаний «БТК»;

Олег Иванов, генеральный директор, прядильно-ниточный комбинат имени С.М. Кирова;

Елена Косенкова, генеральный директор, Псковская швейная фабрика «Славянка»

Лев Охотин, генеральный директор, ООО «Юникосметик»;

Татьяна Парфенова, генеральный директор, учредитель, модный дом «Татьяна Парфенова»;

Игорь Гуляев, основатель, модный дом Igor Gulyaev;

Сергей Кусенков, основатель, модный дом Kussenkovv;

Александр Петров, основатель, модный дом «Александр Петров»;

Наталья Солдатова, дизайнер, создатель, Модный дом Soldatova Natalia.

Модератор: Ирина Смолина, российская телеведущая, заслуженная артистка России.

Трансляция панельной сессии 1 июня 2017 года с 9:00 до 10:15 -

http://www.forumspb.com/ru/2017/sections/68/materials/351/sessions/1856#translation