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Немецкий BML открылся в Outlet Village Пулково
13.07.2017 22:33
Первый в Санкт-Петербурге магазин немецкой марки BML открылся в Outlet Village Пулково, сообщает пресс-служба Outlet Village Пулково.
Ассортимент BML представлен широким выбором мужской одежды премиум-класса и качественных сдержанных аксессуаров.
Изделия BML отшивают, используя традиции итальянских мастеров и немецкие технологии, что позволяет создавать уникальные изделия, совмещая элементы ручной работы и самые современные методики конструирования.
В коллекциях BML особое внимание уделяется крою и использованию премиального текстиля со всего мира: шерсть, австралийский меринос, тибетский кашемир, тосканский мех, натуральный шелк, редкие виды кожи, лучший европейский хлопок и лен ручного производства.
Все изделия можно приобрести в Outlet Village Пулково со скидкой от 30% до 70%.
Фотографии предоставлены пресс-службой.
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