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Немецкий BML открылся в Outlet Village Пулково

13.07.2017  22:33

Первый в Санкт-Петербурге магазин немецкой марки BML открылся в Outlet Village Пулково, сообщает пресс-служба Outlet Village Пулково.

Ассортимент BML представлен широким выбором мужской одежды премиум-класса и качественных сдержанных аксессуаров.

Коллекция BML. Фотография предоставлена пресс-службой Outlet Village Пулково

Изделия BML отшивают, используя традиции итальянских мастеров и немецкие технологии, что позволяет создавать уникальные изделия, совмещая элементы ручной работы и самые современные методики конструирования.

В коллекциях BML особое внимание уделяется крою и использованию премиального текстиля со всего мира: шерсть, австралийский меринос, тибетский кашемир, тосканский мех, натуральный шелк, редкие виды кожи, лучший европейский хлопок и лен ручного производства.

Все изделия можно приобрести в Outlet Village Пулково со скидкой от 30% до 70%.

Фотографии предоставлены пресс-службой.

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