21.07.2017 09:02

Мастер-класс пройдет в рамках Деловой программы 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», его проведет Наталья Чиненова, ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting, сообщает пресс-служба выставки.

«К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что мало кто из специалистов и руководителей предприятий fashion-индустрии понимает, какую конкретную пользу может принести внедрение логистического инструментария и каким образом измерить этот эффект. Однако в условиях падения покупательной способности, растущей конкуренции и необходимости выживать большинству оптовиков придётся обратить свой взгляд на методики снижения затрат. Основная же масса таких методик относится к элементам логистического менеджмента. Предприятия, значительная часть издержек которых приходится на логистические затраты, по старинке считают, что логистика – это просто транспорт. На самом деле логистика – это движение информационных и товарных потоков. К информационным потокам - относится вся аналитика в 1С, а к товарным вся складская логистика, транспорт, внешнеэкономическая деятельность, движение товаров внутри магазинов, конкурентоспособность e-shop, стоковые продажи и многие другие процессы. Международная практика показала, что те предприятия, которые будут уделять недостаточное внимание блокам логистики своих компаний, будут вытеснены с рынка» - сообщает специалист.

Программа мастер-класса:

Управление движением информационных и товарных потоков. Организация складского хозяйства. Складская логистика, как залог успешных интернет оптовых продаж и гарант повышения конкурентоспособности оптовых компаний. Как оценить экономию, от оптимизации складского хозяйства. Как на практике внедрить изменения.

В рамках Деловой программы ярмарки также пройдут:

мастер-класс Натальи Чиненовой «Розничные продажи. Визуальный мерчендайзинг – как предлагать и продавать товары в условиях изменения поведения потребителей» – 30 августа;

семинары Андрея Бурматикова «Коммерческие направления в тенденциях женской, мужской и детской моды сезона «осень-зима 2018/19» – 30 и 31 августа;

семинар «Проблемы швейного производства и их решение с использованием САПР «Грация» - 30 августа;

мастер-классSolstudio Textile Design «Аналитика тенденций в текстильном дизайне сезона «осень-зима 2018/19»: главные темы, цвета и направления»;

XI конкурс на соискание премии «Мода России» и 39 Международный конкурс «Экзерсис» - соответственно 30 и 29 августа и др.

49-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.

Фотография предоставлена пресс-службой выставки.