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Мастер-класс Натальи Чиненовой «Как снизить товарные остатки и увеличить оптовые продажи при помощи логистики» состоится 29 августа 2017 года
21.07.2017 09:02
Мастер-класс пройдет в рамках Деловой программы 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром», его проведет Наталья Чиненова, ведущий специалист российского ритейла и консультант по организации франчайзинга, розничных и оптовых продаж Fashion Consulting, сообщает пресс-служба выставки.
«К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что мало кто из специалистов и руководителей предприятий fashion-индустрии понимает, какую конкретную пользу может принести внедрение логистического инструментария и каким образом измерить этот эффект. Однако в условиях падения покупательной способности, растущей конкуренции и необходимости выживать большинству оптовиков придётся обратить свой взгляд на методики снижения затрат. Основная же масса таких методик относится к элементам логистического менеджмента. Предприятия, значительная часть издержек которых приходится на логистические затраты, по старинке считают, что логистика – это просто транспорт. На самом деле логистика – это движение информационных и товарных потоков. К информационным потокам - относится вся аналитика в 1С, а к товарным вся складская логистика, транспорт, внешнеэкономическая деятельность, движение товаров внутри магазинов, конкурентоспособность e-shop, стоковые продажи и многие другие процессы. Международная практика показала, что те предприятия, которые будут уделять недостаточное внимание блокам логистики своих компаний, будут вытеснены с рынка» - сообщает специалист.
Программа мастер-класса:
В рамках Деловой программы ярмарки также пройдут:
49-ая Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет 29 августа – 1 сентября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильонах 69 и 75.
Фотография предоставлена пресс-службой выставки.
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