21.07.2017 10:14

Лимитированная коллекция состоит из 9 моделей, созданных по мотивам произведений русских авангардистов, сообщается в пресс-релизе бренда.

«Это наш первый опыт сотрудничества с музейными собраниями, - сообщил основатель бренда Сергей Тонков. – Надеюсь, он даст начало целой художественной серии. В случае успеха мы продолжим сотрудничество с Третьяковской галереей и будем искать возможность работы с другими художественными коллекциями и современными художниками. Арт-тема нам очень близка, ведь дизайн каждой модели носков St.Friday Socks сродни произведению искусства».

Для переноса на носки были выбраны «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная работа Ильи Чашника, «Голова быка» Михаила Ларионова, «Знак общества “Супремус”» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой. Девятой моделью коллекции стала графическая фантазия дизайнеров St.Friday Socks на темы русского авангарда.

Трансформация художественного произведения в текстильный дизайн была проведена максимально бережно. Работы знаменитых авангардистов разбирались на составляющие, чтобы сохранить узнаваемый стиль художников, и в то же время соотнести детали изображения с требованиями современной моды и техническими возможностями фабричного производства.

В выборе самых удачных эскизов дизайнеров St.Friday Socks также принимали участие сотрудники Третьяковской галереи.

Российская носочная марка St.Friday Socks создает креативные коллекции из высококачественных материалов с 2015 года. Бренд располагает собственной фабрикой, где используются новейшие технологии вязания с применением натуральных и синтетических волокон. В составе St.Friday Socks 80% натурального хлопка высшего класса, импортируемого из Эстонии, Турции, Италии и Узбекистана. Продукция St.Friday Socks продается более чем в 70 магазинах во многих городах России, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США.

Фотографии предоставлены брендом.