3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиПитерский бренд St.Friday Socks произвел коллекцию носков «Супремус»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

Питерский бренд St.Friday Socks произвел коллекцию носков «Супремус»

21.07.2017  10:14

Лимитированная коллекция состоит из 9 моделей, созданных по мотивам произведений русских авангардистов, сообщается в пресс-релизе бренда.

«Это наш первый опыт сотрудничества с музейными собраниями, - сообщил основатель бренда Сергей Тонков. – Надеюсь, он даст начало целой художественной серии. В случае успеха мы продолжим сотрудничество с Третьяковской галереей и будем искать возможность работы с другими художественными коллекциями и современными художниками. Арт-тема нам очень близка, ведь дизайн каждой модели носков St.Friday Socks сродни произведению искусства».

Для переноса на носки были выбраны «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная работа Ильи Чашника, «Голова быка» Михаила Ларионова, «Знак общества “Супремус”» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой. Девятой моделью коллекции стала графическая фантазия дизайнеров St.Friday Socks на темы русского авангарда.

Эскиз ткани St.Friday Socks. Фотография предоставлена брендом

Трансформация художественного произведения в текстильный дизайн была проведена максимально бережно. Работы знаменитых авангардистов разбирались на составляющие, чтобы сохранить узнаваемый стиль художников, и в то же время соотнести детали изображения с требованиями современной моды и техническими возможностями фабричного производства.

В выборе самых удачных эскизов дизайнеров St.Friday Socks также принимали участие сотрудники Третьяковской галереи.

Российская носочная марка St.Friday Socks создает креативные коллекции из высококачественных материалов с 2015 года. Бренд располагает собственной фабрикой, где используются новейшие технологии вязания с применением натуральных и синтетических волокон. В составе St.Friday Socks 80% натурального хлопка высшего класса, импортируемого из Эстонии, Турции, Италии и Узбекистана. Продукция St.Friday Socks продается более чем в 70 магазинах во многих городах России, а также в Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и США.

Фотографии предоставлены брендом.

Просмотров: 117
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте