21.07.2017 11:00

Линия марки LeDiLe включает в себя кольцо и браслет, съемные подвески-печати на карабинах, которые крепятся к основам и создают единое украшение, сообщается в пресс-релизе марки.

Ювелиры придали новое звучание старинным традициям и представили украшения-конструкторы, на которые добавляются инициалы семьи.

Изделия изготовлены вручную с применением особой технологии оксидирования серебра 925 пробы.

По словам дизайнеров, украшение такого рода может стать началом новой семейной традиции и превратиться в фамильную реликвию.

Компания LeDiLe специализируется на создании чармов - тематических подвесок на браслет из серебра 925 пробы. За 5 лет существования бренд выпустил более 1000 изделий и 30 авторских коллекций. Марка регулярно выпускает коллаборации с известными российскими и зарубежными брендами: L`Occitane, ORLY, цирком Никулина и др.

Фотографии представлены маркой LeDiLe.