21.07.2017 11:22

Российский бренд Rafinad запустил алгоритм, который поможет выбрать идеальное платье, сообщается в пресс-релизе бренда.

Российский дизайнер, управляющий партнер бренда Rafinad, Яна Строкова так прокомментировала работу алгоритма: «Система Rafinad Stylist анализирует 20-30 ваших фотографий, скажем, из Инстаграма, определяет на них основную персону, основную эмоцию и основную цветовую гамму одежды. Затем алгоритм определяет ваш индекс популярности, анализируя количество ваших подписчиков, количество пользователей, на которых вы подписаны, количество лайков, количество комментариев. Далее система изучает тексты в комментариях, точно так же, как и с фото, оценивая их среднее эмоциональное значение — положительное, отрицательное, нейтральное, — а также присутствующие в кадре бренды».

Точность алгоритма превысила 70%: на этапе тестирования Rafinad Stylist сократил время выбора модели с 18 до 6 минут и в два раза увеличил число покупок — с 1,4 до 3,2.

Методику оценки клиента для продавцов Яна Строкова, психолог по образованию, разработала, проанализировав, как женщины покупают одежду. Собрав данные 16 тысяч покупателей, она учла ряд факторов — таких как любимая цветовая гамма, активность в соцсетях, возраст, локация, предыдущие покупки.

Успешно протестировав метод, Яна решила его автоматизировать. Алгоритм, разработанный на базе методики, позволил также изучить предпочтения клиенток в соцсетях, учесть совершенные покупки и заинтересовавшие товары. В результате система Rafinad Stylist отбирает для покупательницы те товары, которые полностью соответствуют ее желаниям, стилю и вкусу.

Виртуальный стилист начнет работать на сайте и в бутиках компании. Здесь будут установлены планшеты iPad с системой Rafinad Stylist, позволяющие посетительнице авторизоваться через соцсеть и получить индивидуальный подбор моделей, — с учетом товаров ее размера, доступных в этом магазине.

Осенью компания запустит франшизу по всей России, подключиться к системе Rafinad Stylist смогут и другие бренды.

Бренд Rafinad представлен бутиками в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, а заказы в онлайн-магазин поступают из Европы, Америки и даже Австралии.

Фотография предоставлена брендом Rafinad.