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В Рязанской области проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Золотой возраст – золотые руки»
10.10.2017 19:44
В Путятинском районе Рязанской области открылась выставка, приуроченная к Дню пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации района.
В Путятинском районном Доме культуры проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Золотой возраст – золотые руки», где свои работы представили пожилые мастера и мастерицы района. На выставке можно увидеть различные примеры народного промысла - вышитые картины, вязаные и плетеные игрушки, ажурные скатерти, стеганые одеяла и многое другое.
Выставка «Золотой возраст — золотые руки» будет открыта до конца октября.
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