10.10.2017 19:44

В Путятинском районе Рязанской области открылась выставка, приуроченная к Дню пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации района.



В Путятинском районном Доме культуры проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Золотой возраст – золотые руки», где свои работы представили пожилые мастера и мастерицы района. На выставке можно увидеть различные примеры народного промысла - вышитые картины, вязаные и плетеные игрушки, ажурные скатерти, стеганые одеяла и многое другое.



Выставка «Золотой возраст — золотые руки» будет открыта до конца октября.