16.10.2017 23:22

Интернет-магазин «Барышня-крестьянка» переходит на новый сайт, сообщает пресс-служба компании.





У компании «Барышня-крестьянка» появился новый сайт интернет-магазина, созданный с учётом пожеланий заказчиков.





На новом сайте изменены размеры фотографий, добавлены различные способы каталогизации товара, а так же внедрены опции регистрации и использования промокодов.





Бренд «Барышня-крестьянка» основан двумя бывшими журналистками: главным редактором портала о маркетинге, рекламе и PR Sostav.ru Еленой Цоколовой и журналистом этой редакции Евгенией Карузиной. Собственную компанию они создали после того, как вышли в декретный отпуск. Магазин «Барышня-крестьянка» появился в ноябре 2012 года, изначально он функционировал только в интернете. В марте 2013 был открыт первый шоу-рум в центре Москвы. В июле 2014 появился магазин в Санкт-Петербурге, а в марте 2015 — в Екатеринбурге. В 2016 была запущена собственная фабрика по пошиву платьев в Москве и открыт флагманский магазин на Лубянке.