29.10.2017 21:32

В октябре этого года открылись первые магазины обуви «Монро» сразу в нескольких городах, сообщает пресс-служба компании.





Крупный обувной ритейлер «Монро» активно открывает новые магазины по всей стране. 17 октября состоялось официальное открытие магазина «Монро» в Оренбурге в мегамолле «Армада», 21 октября открылись магазины в Вологде (в ТРЦ «РИО») и в Серпухове (на ул. Ворошилова, 136 а), а 24 октября приступил к работе магазин в Ижевске в ТРЦ «Италмас». Сегодня, 29 октября, состоялось открытие еще одного магазина - в Нижневартовске, в ТРЦ «ЮграМолл».





«Монро» - федеральная обувная сеть. В более чем 200 магазинах компании, которые представлены в 78 городах России, работает около 3500 сотрудников. «Монро» специализируется на женской, мужской, и детской обуви. В магазинах сети присутствуют такие бренды, как Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, Paseo, Ulet и «Лева солнечный». Кроме того, в «Монро» можно приобрести кожгалантерею и средства по уходу за обувью.