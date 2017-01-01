В число любимых брендов россиян вошло 8 компаний легкой промышленности

20.11.2017 15:57

Online Market Intelligence (OMI) подвела итоги проекта «Любимые бренды россиян» за 2017 год, сообщается в пресс-релизе компании.

Больше всего в рейтинге оказалось производителей спортивной одежды. Как и в прошлом году, на втором месте по частоте упоминаний находится компания Adidas, на третье место с пятого поднялась компания Nike, впервые появился в списке бренд спортивной обуви Puma.

Также в рейтинге присутствуют компании Zara (9-е место), H&M (13) ,Reebok (14), Ostin (17) Chanel (19).

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится компанией Online Market Intelligence ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны опрашивают 1500 человек в возрасте 18 – 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек. Респондентов просят назвать не более десяти своих любимых брендов сначала вне связи с товарными категориями, а затем в 65 отдельных категориях (не более трех брендов в каждой).

Компания OMI (Online Market Intelligence) с 2007 года предоставляет комплексные решения для маркетинговых онлайн исследований .Они включают в себя программирование анкет, сбор данных при помощи собственных B2B и B2C онлайн панелей в России, Казахстане и Белоруссии и на Украине, проведение онлайн-форумов, тестирование эффективности интернет-рекламы, отслеживание онлайн поведения и многое другое. Компания сертифицирована по стандартам ISO 20252 (Маркетинговые исследования) и ISO 26362 (Онлайн панели)