24.01.2017 19:20

Интернет-магазин «Адамас» подготовил для участия в Киберпонедельнике более 430 изделий в ценовой категории от 3 тыс. до 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании.

Одна из масштабных онлайн-распродаж года, Киберпонедельник, пройдет в России 30 января. Участие в событии примет интернет-магазин «Адамас». Специально для этой акции ритейлер предложит более 430 изделий стоимостью от 3 тыс. до 100 тыс. руб. Компания принимает участие в проекте в третий раз.

«По итогам январского Киберпонедельника 2016 года мы пришли к выводу, что интерес наших покупателей не ограничивается только изделиями низшего ценового сегмента – акция проходит в канун сразу нескольких гендерных праздников, и спросом пользуются украшения из различных ценовых категорий. Это наблюдение позволило нам в этом году более тщательно подойти к формированию ассортиментной матрицы акции. В целом же участие «Адамас» в Киберпонедельниках всегда дает хорошие результаты - практически по всем ключевым показателям мы наблюдаем прирост более чем в два раза. Надеюсь, в этом году результаты будут столь же успешными» - отметил директор по электронной коммерции компании Алексей Ручкин.

В России Киберпонедельник проводится в шестой раз. Традиционно он проходит в последний понедельник января.

Компания «Адамас» основана в 1993 г. Сегодня «Адамас» — крупнейший производитель ювелирных изделий, собственная розничная сеть которого входит в ТОП-3 ювелирного ритейла (234 салона в 75 городах РФ). Бренд «Адамас» — один из наиболее востребованных в России: согласно экспертным оценкам более 50 млн. россиян являются сегодня обладателями украшений «Адамас». «Адамас» — официальный поставщик медалей для Игр в Сочи 2014, кубков Formula-1, медалей Чемпионата мира по шахматам 2014 и 2015 гг., медалей для победителей и призеров Международных турниров по бодибилдингу в рамках Power Pro Show, автор дизайна медалей Первых Европейских игр BAKU 2015, Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.