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«Альпари»: Фьючерсные контракты на хлопок восстанавливаются

13.11.2017  07:20

Фьючерсные контракты на хлопок восстанавливаются к концу первой декады ноября после трех достаточно проблемных для сегмента сессий, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Стоимость хлопка все еще остается под влиянием прогнозов по новому урожаю в мире. Предполагается, что в новом сезоне сырья будет собрано больше, чем в предыдущем, что делает цены на хлопок более уязвимыми.

Конкретно для рынка хлопка Индии можно отметить, что хлопковые корпорации в обязательном порядке выкупают по 100 тюков хлопка с тем, чтобы не допустить обострения цен на сырье. Такая мера может проработать как минимум квартал. Помимо того, идут разговоры о создании закупочных центров в государствах-крупных производителях хлопка.

При этом есть основания полагать, что цены на хлопок могут подняться выше на фоне заметного спроса на сырье со стороны текстильных производств и отдельных широко известных мировых брендов одежды и аксессуаров. Текстильным производителям эксперт советует покупать хлопок по текущим рыночным ценам.

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