Американский бренд American Tourister представил новую капсульную коллекцию MWM Summer Fun, созданную в коллаборации с художником Мэттом В. Муром, сообщается в пресс-релизе компании.

Американский художник и графический дизайнер Мэтт В. Мур (Matt W. Moore) – признанный эксперт в создании креативных образов брендов. В этом сезоне Мур разработал эксклюзивный дизайн Vectorfunk, который украшает чемоданы, сумку и рюкзак American Tourister.

Разноцветная хаотичная геометрия и вдохновляющий дух путешествий гармонично объединились в моделях MWM Summer Fun. Яркий принт на корпусе – характерная деталь коллекции, которая поможет путешественникам быстро найти свой чемодан на багажной ленте.

Вместительный спортивный даффл и рюкзак для ноутбука также украшены абстрактным геометрическим дизайном Мэтта В. Мура.

Лимитированная коллекция MWM Summer Fun поступит в продажу в мае 2017 года.

Компания American Tourister была основана в 1933 году Солом Коффлером. В 1993 году бренд American Tourister был приобретен компанией Samsonite. Сегодня American Tourister представлен во всем мире.

Фотография предоставлена компанией.