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«Аскона» начинает работу в Сочи и Самаре

02.08.2017  20:54

Крупнейший производитель матрацев и сопутствующих товаров «Аскона» открыл первый магазин в Сочи и анонсировал начало работы в Самаре, сообщает пресс-служба компании.

В прошлую субботу, 29 июля, в Сочи открылся флагманский магазин «Аскона». Он расположился в ТРЦ «МореМолл» на улице Новая Заря, д.7. Первые покупатели и посетители могли принять участие в розыгрышах, конкурсах и соревнованиях с общим призовым фондом 1 млн рублей.

В следующую субботу, 5 августа, начнет работу первый магазин компании в Поволжском федеральном округе. Он откроется в Самаре в ТК «Амбар», по адресу ул. Южное шоссе, 5.

«Аскона» — российская компания, занимающаяся производством ортопедических матрацев и товаров для сна. Основана в 1990 году. Продукция компании: ортопедические матрацы, пружинные блоки, интерьерные кровати, основания, изголовья, тумбочки, ортопедические подушки, наматрацники, матрацы для диванов, защитные чехлы на матрац, одеяла, постельное белье. Производственные мощности «Аскона» находятся в Коврове и Новосибирске. 

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