В новом сезоне в магазинах кроссовок и кед Street Beat появился новый бренд под названием 47 Brand, сообщает компания.

47 Brand – американская компания, производящая атрибутику с логотипами четырех самых известных спортивных лиг (MLB, NFL, NBA, NHL), а также более 900 учебных заведений. Бренд образован в 1947 году двумя братьями Д`Анджело, которые переехали из Италии в США в 1938 году. Начинали они с уличных вымпелов спортивных команд и разного рода сувениров в районе стадиона «Фенвей Парк». Этот бренд можно назвать семейным, ведь по прошествии 70 лет у руля компании стоят потомки братьев.

Бренд 47 Brand представлен во всех магазинах сети Street Beat, кроме Vnukovo Outlet Village.

Street Beat — первый в России магазин формата Athletic Specialty. Он подразумевает собой мультибрендовый магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед для повседневной̆ жизни (Lifestyle) от таких брендов, как: Nike, Addidas, Reebook, Puma, New Balance, Converse, Jordan, Asics, Onitsuka Tiger. Кроме кроссовок и кед, в магазине представлены ключевые модели одежды Nike из линейки Lifestyle. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает 20 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.