В этом сезоне бренд-лист магазина Street Beat пополнился спортивной маркой Diadora, сообщается в пресс-релизе компании.

Diadora – итальянская компания, производящая спортивную одежду и обувь, начиная с 1948 года. Изначально, как и подобает северо-итальянской компании Diadora вручную создавала горную обувь, но постепенно перешла к массовому производству обуви для таких видов спорта как теннис, футбол, легкая атлетика, мотоспорт и даже пятиборье. В свое время итальянский бренд спонсировал не только спортсменов, но и арбитров и гонщиков, например, таких как Пьерлуиджи Коллина и Айртона Сенна.

В магазине Street Beat представлена линейка Lifestyle, в которую на данный момент входят ретро беговые и теннисные модели, такие как N9000 III, TITAN II, B. ELITE и другие. В магазинах будут представлены как мужские, так и женские кроссовки марки.

Кроссовки представлены во всех магазинах сети Street Beat за исключением магазина в аутлете Vnukovo Outlet Village.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн и оффлайн магазины с широким ассортиментом кроссовок и кед, в которых можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 18 магазинов в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.