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Барнаульская выставка «Город мастеров» набирает участников

01.08.2017  20:37

Администрация Железнодорожного района Барнаула приглашает мастеров по текстилю к участию в выставке, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках празднования Дня города Барнаула 16 сентября состоится традиционная выставка изделий народных промыслов «Город мастеров». К участию в событии приглашаются народные умельцы и творческие коллективы, в том числе, занимающиеся изготовлением различных изделий из текстиля.

На выставке будут представлены картины, куклы, поделки из стекла и камня, металла и др.

Для регистрации участнику необходимо обратиться в администрацию Железнодорожного района Барнаула до 20 августа.

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