01.08.2017 20:37

Администрация Железнодорожного района Барнаула приглашает мастеров по текстилю к участию в выставке, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках празднования Дня города Барнаула 16 сентября состоится традиционная выставка изделий народных промыслов «Город мастеров». К участию в событии приглашаются народные умельцы и творческие коллективы, в том числе, занимающиеся изготовлением различных изделий из текстиля.

На выставке будут представлены картины, куклы, поделки из стекла и камня, металла и др.

Для регистрации участнику необходимо обратиться в администрацию Железнодорожного района Барнаула до 20 августа.