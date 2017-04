Главными героинями лукбука Bella Potemkina Sport стали российские чемпионки, сообщается в пресс-релизе компании.

Модный бренд Bella Potemkina в преддверии подготовки к летнему сезону представил лимитированную коллекцию одежды и аксессуаров для занятий спортом. В лукбуке снялись знаменитые российские гимнастки: мастер спорта международного класса и чемпионка Европы Юлия Синицына, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр Яна Кудрявцева, Олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье, многократная чемпионка мира и Европы Ульяна Донскова.

Выбор героинь лукбука обусловлен желанием дизайнера подчеркнуть важность активного и здорового образа жизни через пример юных и известных спортсменок, обратить внимание молодых людей на победы нашей страны на мировой спортивной арене и вдохновить на развитие и работу над собой.

В основе линейки – топы и майки, а также лосины с завышенной талией и широким поясом из легких эластичных материалов. Главным декоративным элементом коллекции стал принт

В дополнение к образу Белла Потемкина также предлагает кепки, декорированные кроссовки, снэпбэки, рюкзаки и спортивные сумки с логотипом бренда.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотографии предоставлены компанией.