19.01.2017 17:04

Белорусско-бельгийское агентство Belexia организовало визит крупного европейского трейдера текстиля на «Беллегпром», сообщает пресс-служба концерна.

Бельгийские бизнесмены в среду, 18 января, посетили «Беллегпром» с целью переговоров. Встречу организовало агентство Belexia. В визите принял участие один из крупнейших европейских трейдеров текстильной продукции Антуан Эрра.

Бельгийская делегация посетила ряд предприятий легкой промышленности Белоруссии, где ознакомилась с производимой продукцией. Итогом визита стали договоренности по сотрудничеству и экспорту товаров «Беллегпром» на рынки стран Европы, Азии и Америки.

Концерн «Беллегпром» образован в 1992 году. В настоящее время является крупным промышленным комплексом Белоруссии и ассоциацией, включающей текстильную, трикотажную, швейную, кожевенную, обувную, меховую, текстильно-галантерейную и фарфоро-фаянсовую отрасли. Концерн представляет интересы более 100 организаций различной формы собственности.