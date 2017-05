16.05.2017 21:49

Детский ассортимент компании «Борисоглебский трикотаж» будет представлен на межрегиональной выставке «Мама рядом» в Самаре, сообщает пресс-служба производителя.

Первый межрегиональный выставочный проект «Мама рядом» пройдет в Самаре 19-21 мая. Мероприятие представляет собой площадку для организации семейного досуга и в то же время место продвижения товаров и услуг для детей и их родителей.

«Борисоглебский трикотаж» продемонстрирует на выставке «Мама рядом» детский ассортимент носков, колготок и бельевого трикотажа брендов «Фиксики», «Барбоскины», «Носик», Me to you и Lav home.

Место проведения выставки - Самара, МВК им. П. Алабина, Ленинская 142. Стенд компании «Борисоглебский трикотаж» №C113.









Борисоглебская чулочно-трикотажная фабрика основана в 1960 году, а в 1996 году преобразована в «Борисоглебский трикотаж». В 2000-х налажен выпуск продукции с использованием компьютерной графики и применением эластановых нитей. Предприятие является членом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, а также АИДТ.

Фотография с сайта компании.