Обновленная коллекция Cacharel Mix&Match адресована тем, кто «часто ездит в командировки или любит выезжать на уикенд», сообщается в пресс-релизе компании.

Элементы костюмов Mix&Match можно носить вместе или по отдельности, сочетая пиджаки и брюки, различные по фактуре и рисунку, с иными изделиями бренда. Линейка отличается благородными приглушенными оттенками темно-серого, коричневого, темно-зеленого, бургунди.

Пиджак от костюма Mix&Match можно носить с футболками, джинсами и кроссовками, а брюки будут хорошо сочетаться с лонгсливом, жилетом и замшевой курткой без подкладки. При грамотном сочетании с базовыми изделиями принцип конструктора «лего», на котором основывается вся коллекция Cacharel в целом и линия Mix&Match в частности, позволяет создать множество комбинаций при минимуме вещей.

В этом сезоне в рамках поддержания стилевой концепции Traveler Style бренд впервые представляет чемоданы на колесиках. Корпус изделий отличается особой прочностью и лаконичностью дизайна, а габариты соответствуют последним требованиям к ручной клади.

Бренд Cacharel, названный в честь маленькой редкой птички – символа города Камарг, был основан в 1962 году Жаном Буске – нынешним Президентом компании.

Появление всемирно известных сорочек из крепа на обложке журнала Elle произвело ошеломительный успех, что позволило вывести Cacharel на мировой уровень, закрепив за ним звание инновационного бренда. Несколько лет спустя Жан Буске был награжден премией Оскар за экспорт. Получение столь престижной награды ознаменовало появление бутиков Cacharel по всему миру.

В 1995 году появилась мужская линия марки. На сегодняшний день бренд представляет собой сочетание элегантности и современности, воплощая искусство изысканно одеваться. Cacharel со своими технологиями, производственными мощностями и 1300 бутиками является одним из самых заметных брендов на международной арене.

В 2000-х годах первый бутик Cacharel открылся в Москве. Его успех послужил отправной точкой для динамичного развития фирменной сети бутиков.

На российском рынке представлена мужская линия марки: классические костюмы, смокинги, пиджаки, брюки, сорочки, джинсы, трикотаж, футболки, верхняя одежда, обувь, сумки и аксессуары.

В настоящее время сеть насчитывает более 25 бутиков в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи.

Фотографии предоставлены компанией.