Итальянский бренд Corneliani подписал соглашение о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА на сезон 2016-2017, сообщает компания.

Модный дом выпустил клубную униформу для СКА – единственной команды Континентальной Хоккейной Лиги из Санкт-Петербурга, победителя Кубка Гагарина 2015 года, обладателя серебряной медали Чемпионата России.

Игроки клуба будут носить костюмы марки во время официальных мероприятий. Новый гардероб включает в себя классические изделия, созданные по индивидуальным меркам: пиджаки из чистой шерсти, украшенные гербом клуба, брюки, хлопковые белые рубашки и галстуки из шелка.

Костюмы представлены в насыщенных синих и красных оттенках, отражающих приверженность марки к главным цветам СКА.

Corneliani – бренд мужской одежды, деловых костюмов, обуви и аксессуаров, производится в Италии. История развития компании Corneliani началась еще в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда Альфредо Корнелиани создал свое ателье в итальянском городе Мантова, которое занималось пошивом пальто и плащей для мужчин. На сегодняшний день компания производит широкий спектр одежды и аксессуаров для мужчин, которые отличаются по стилям. Кроме классической основной коллекции есть также коллекция под названием Corneliani ID и пошив вещей на заказ Su misura Corneliani.

Фотография предоставлена компанией.