Презентация коллаборации Santoni и Marco Zanini состоялась 23 февраля в Милане, сообщается в пост-релизе компании.

В совместной коллекции представлен широкий ассортимент верхней одежды: шубы из меха бобра, двубортные пальто, блейзеры и кардиганы. Спортивная одежда, свитера и аксессуары сочетают в себе современный стиль и мастерство ручной работы. Коллекция обуви включает в себя классические модели: от оксфордов и ботинок до лодочек.

Все модели выполнены из натуральных материалов: альпаки, японской шерсти и хлопка, шелка, кашемира, каракульчи, овчины и кожи крокодила.

Цветовая палитра варьируется от чернильного, шоколадного, винного до янтарно-желтого и лазурного оттенков.

«Миссия Santoni — создание красивых вещей, сочетающих в себе качество и оригинальный дизайн. Наши клиенты давно ждали этого запуска. Мы очень рады новому сотрудничеству — Марко Дзанини — идеальный бизнес-партнер для успешного выхода Santoni на рынок модной одежды. На мой взгляд, он один из самых талантливых современных дизайнеров. У нас одинаковые эстетические вкусы и страсть к таким ключевым направлениям современного мира, как дизайн и современное искусство», — прокомментировал Джузеппе Сантони, генеральный директор Santoni.

«Целостность — отличительная черта бренда Santoni. На первом месте — создание высококачественного продукта — это именно то, чего так не хватает миру современной моды. Сочетание традиций и инноваций, пристальное внимание к деталям — основные тенденции fashion-индустрии», — заявил дизайнер Марко Дзанини.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.