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Бренд Victoria’s Secret представил новую коллекцию белья Dream Angels Champaigne Nights

15.11.2017  21:46

При создании коллекции Champaigne Nights дизайнеры Victorias Secret использовали кружево, прозрачные вставки и золотые оттенки, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции Dream Angels Champaigne Nights представлены модели Demi, Push-Up, бюстье, бралетт, боди и платье-комбинация.

Модель бюстгальтера Demi из коллекции Champaigne Nights стала основой для дизайна легендарного Fantasy Bra 2017, который в этом году представит Лаис Рибейро (Lais Ribeiro) на Victoria’s Secret Fashion Show 2017 в Шанхае.

Victoria's Secret — ведущий ритейлер, специализирующийся на продаже модного женского белья, продуктов парфюмерии и косметики, также известный благодаря своим fashion-шоу и сотрудничеству со знаменитыми супермоделями. В настоящее время сеть Victoria's Secret насчитывает более тысячи магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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