02.03.2017 06:57

Холдинг легкой промышленности «БТК групп» подписал с администрацией Чувашской Республики соглашение о стратегическом партнерстве.

Как говорится в сообщении компании, соглашение направлено, в том числе, на реализацию инвестиционных проектов на территории республики в сфере легкой промышленности. Это, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест в регионе и привлечению инвестиций.

В свою очередь администрация республики окажет содействие «БТК групп» в установленном законодательством порядке в реализации инвестиционных проектов и будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона.

«БТК групп» - российская компания в легкой промышленности, специализирующаяся на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Компания входит в крупнейший холдинг легкой промышленности ГК БТК.

«БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной производственной базой, которая включает 13 предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской (Шахты), Курской (Железногорск), Тульской (Дубна, Киреевск) областях, а также Республике Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском крае (Барнаул), Республике Южная Осетия (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест).