01.03.2017 07:11

Холдинг легкой промышленности БТК станет официальным поставщиком формы и одежды для волонтеров и временного персонала ведущих экономических форумов страны. Одежда разработана специалистами группы совместно с фондом Росконгресс и производится в России из отечественных тканей и материалов.

В числе площадок, которым будет поставляться одежда, Российский инвестиционный форум, Международный арктический форум, Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форума.

Как говорится в сообщении компании, БТК поставит фирменные ветровки для нескольких тысяч представителей средств массовой информации, освещающих главные бизнес-форумы России.

«БТК групп» - российская компания легкой промышленности, специализирующаяся на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Компания входит в холдинг легкой промышленности России ГК БТК. «БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной производственной базой, которая включает 13 предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской (Шахты), Курской (Железногорск), Тульской (Дубна, Киреевск) областях, а также Республике Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском крае (Барнаул), Республике Южная Осетия (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест).