Бренд Calvin Klein опубликовал раскладку новой коллекции женского нижнего белья.

Традиционно в коллекции использованы современные, инновационные материалы для создания ультрамодного и немного провокационного образа. Бра в женской коллекции Calvin Klein Underwear оснащены новыми эластичными косточками для лучшей поддержки груди. Линейка нижнего белья Total Black варьируется от моделей с кружевом до изящных боди.

Напомним, марка Calvin Klein появилась в Нью-Йорке в 1968 году, благодаря объединению усилий дизайнера Келвина Кляйна и его друга и бизнес-консультанта Барри Шварца. Предприятие начало свою историю с выпуска культового женского пальто модели бушлат, ставшим хитом 70-х, а также спортивной одежды и линии одежды сasual. В 70-х Келвин Кляйн произвел революцию в джинсовой индустрии, впервые предложив дизайнерские джинсы с собственным именем на заднем кармане, запуск которых до сих пор ассоциируется со скандально знаменитой рекламной кампанией с участием тринадцатилетней Брук Шилдс. Сегодня, спустя 45 лет бренд включает уже несколько линий. Основная — Calvin Klein. Calvin Klein Jeans — джинсовая линия бренда, представляющая одежду, обувь и аксессуары, более бюджетная. Calvin Klein Underwear — бренд дизайнерского белья, пляжной одежды и аксессуаров и одежда для дома и сна.

Фотографии предоставлены компанией.