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Caterina Leman презентовала весенне-летнюю коллекцию 2017 года на подиуме CPM
28.02.2017 23:52
Показ новой весенне-летней коллекции от швейцарского бренда Caterina Leman в рамках выставки CPM – Collection Première Moscow состоялся 21 февраля, сообщается в пост-релизе компании.
Бренд Caterina Leman реализует на российском рынке формат моментальных продаж See Now, Buy Now и коллекция стала доступна для оптовых байеров сразу после дефиле. В то время, когда все презентовали осенне-зимние коллекции, бренд сделал акцент на дефиле летних вещей, которое вызвало большой интерес. Представители марки заявили о высокой востребованности такого формата и большом количестве заказов, которые они получили в результате.
Сама коллекция, вдохновленная динамичным образом современной женщины, играет на контрастах. Коллекция предлагает богатый выбор идей в стиле casual, а также множество решений для офиса. Завершился показ презентацией специальной лимитированной коллекции вечерней одежды.
Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.
Фотографии предоставлены компанией.
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