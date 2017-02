Показ новой весенне-летней коллекции от швейцарского бренда Caterina Leman в рамках выставки CPM – Collection Première Moscow состоялся 21 февраля, сообщается в пост-релизе компании.

Бренд Caterina Leman реализует на российском рынке формат моментальных продаж See Now, Buy Now и коллекция стала доступна для оптовых байеров сразу после дефиле. В то время, когда все презентовали осенне-зимние коллекции, бренд сделал акцент на дефиле летних вещей, которое вызвало большой интерес. Представители марки заявили о высокой востребованности такого формата и большом количестве заказов, которые они получили в результате.

Сама коллекция, вдохновленная динамичным образом современной женщины, играет на контрастах. Коллекция предлагает богатый выбор идей в стиле casual, а также множество решений для офиса. Завершился показ презентацией специальной лимитированной коллекции вечерней одежды.

Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.

Фотографии предоставлены компанией.