21.02.2017 23:56

Филиал предприятия «Чайковский текстиль» в Санкт-Петербурге теперь расположен по новому адресу, сообщает пресс-служба компании.

С понедельника, 20 февраля, изменился адрес филиала компании «Чайковский текстиль» в Санкт-Петербурге.

Теперь организация расположена по адресу ул. Бухарестская, д. 24, корп.1, офис 406.

Телефоны остались без изменений.

«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.



