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«Чайковский текстиль» изменил адрес филиала в Санкт-Петербурге
21.02.2017 23:56
Филиал предприятия «Чайковский текстиль» в Санкт-Петербурге теперь расположен по новому адресу, сообщает пресс-служба компании.
С понедельника, 20 февраля, изменился адрес филиала компании «Чайковский текстиль» в Санкт-Петербурге.
Теперь организация расположена по адресу ул. Бухарестская, д. 24, корп.1, офис 406.
Телефоны остались без изменений.
«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.
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