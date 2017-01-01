Часы Swatch вошли в экспозицию нью-йоркского Музея современного искусства

В своей новой экспозиции «Items: Is Fashion Modern?» Музей современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) исследует прошлое, настоящее и будущее через призму 111 предметов, оказавших большое влияние на мир в ХХ веке, сообщается в пресс-релизе компании.

С 1 октября 2017 года по 28 января 2018 года на выставке будут представлены пять моделей часов, созданных швейцарскими мастерами, три из которых разработаны совместно с художниками.

Модель Mille Pattes, созданная Китом Хэрингом, «искрится энергией Нью-Йорка восьмидесятых». Lot Of Dots «наполнена непостоянным, но неторопливым настроением итальянского архитектора и дизайнера Алессандро Мендини». Space People, в свою очередь, стала эффектной «полосой» фантазии, созданной французским модельером Жан-Шарлем де Кастельбаджаком. Три культовые модели бренда присоединятся на четыре последующих месяца к уже известным Jelly Fish, которые являются частью постоянной коллекции отдела дизайна нью-йоркского Музея современного искусства.

Дополнением к экспозиции стала коллекция Inspired By Items, выпущенная ограниченным тиражом. Совместно с десятью модными брендами МоМА воссоздал десять культовых, но привычных повседневных предметов, которые можно приобрести на втором этаже музея, онлайн и фирменных дизайн-бутиках в Нью-Йорке, Токио и Киото. В рамках коллекции, Swatch выпустил две модели — в черном и белом цветах — вдохновленные новой экспозицией Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Бренд Swatch был основан в Швейцарии в 1983 году. Принято считать, что название Swatch происходит от словосочетания Swiss Watch («Швейцарские часы»). Однако основатель бренда Николас Джордж Хайек утверждал, что название пошло от словосочетания Second Watch («Вторые часы»), то есть часы на каждый день, как доступный аксессуар, способный выразить индивидуальность его владельца.

Фотографии предоставлены компанией.