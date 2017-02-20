Deichmann презентовал новую весенне-летнюю коллекцию

Немецкий бренд Deichmann представил обувную коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

За элегантность в наступающем сезоне «ответят» сандалии, подходящие для легких эфирных образов. Плетеные вставки, дерево, расписные узоры и прострочка по-новому интерпретируют хиппи-шик. Поклонницам богемного шика адресованы яркие сандалии на плоской подошве с бусинами-жемчужинами и нашивками, а также женственные сабо на пробковой подошве с верхом из лакированной и металлизированной кожи.

В новой коллекции Deichmann представлены различные эспадрильи – пастельных и ярких цветов, с декором из пайеток или аппликаций.

В прохладные дни на смену эспадрильям приходят ботильоны приглушенных, близких к натуральным тонов с «последним штрихом» в виде цветочной перфорации и заклепок. К мюлям с квадратным каблуком в духе 70-ых постепенно приближаются лакированные ботинки-челси черного и белого цветов. Хитом обещают стать велюровые слипоны с яркими вставками и слипперы из гладкой кожи, украшенные серебристой пряжкой.

Также в коллекции представлено широкое разнообразие спортивных моделей.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», в Твери — в «Торговом парке № 1», а в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега».

Фотографии предоставлены компанией.