Группа компаний «Детский мир» сообщает о расширении своей розничной сети.

19 декабря «Детский мир» открыл три новых магазина:

г. Санкт-Петербург. ТК «Охта Молл» (Брантовская дорога, д. 3). Торговая площадь супермаркета — 1700 кв. м. Магазин стал 32-м торговым объектом в городе.

г. Братск (Иркутская область). ТЦ «Байкал» (ул. Янгеля, д. 120). Торговая площадь супермаркета — 1000 кв. м. Магазин стал первым торговым объектом в городе.

г. Энгельс (Саратовская область). ТРЦ «Аврора» (ул. Тельмана, 137). Торговая площадь супермаркета — 900 кв. м. Магазин стал вторым торговым объектом в городе.

«Группа компаний «Детский мир» продолжает реализацию программы территориального развития бизнеса. С начала года компания открыла 76 магазинов сети, а за последние три года розничная сеть выросла более чем в два раза. Таким образом, на сегодняшний день группа компаний насчитывает 500 магазинов: 456 супер- и гипермаркетов сети «Детский мир» и 44 магазина сети ELC. Расширение сети в декабре будет продолжено: традиционно, в этом месяце мы открываем наибольшее число магазинов в году», — рассказала Надежда Киселева, начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям группы компаний «Детский мир».

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.

Группа компаний «Детский мир» — крупнейший в России оператор торговли детскими товарами. В настоящее время группа объединяет национальные розничные сети магазинов «Детский мир» и «ELC — Центр раннего развития». Сеть магазинов «Детский мир» состоит из 456 форматных супер- и гипермаркетов в 173 городах России и Казахстана, розничная сеть ELC включает 44 магазина. Торговая площадь магазинов сети «Детский мир» — 570 тыс. кв. м, ELC — 6 тыс. кв. м. По итогам 2015 года выручка компании составила 60,5 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб. Управляющая компания группы — ПАО «Детский мир», основным акционером которой является АФК «Система».