27.07.2017 07:16

«Детский мир» опубликовал операционные результаты за первое полугодие 2017 года, завершившееся 30 июня 2017 года.

Как говорится в сообщении ритейлера, в 2017 году «Детский мир» продолжит реализацию стратегии, направленной на консолидацию рынка: по итогам года планируется открыть не менее 70 новых супер- и гипермаркетов, в том числе не менее пяти магазинов в Казахстане.

В первом погодудии группой было открыто 12 новых магазинов сети «Детский мир», из них четыре - в Московском регионе и один магазин в Казахстане. Впервые магазины сети распахнули свои двери в таких городах, как Первоуральск, Октябрьский и Актау.

Бурное развитие онлайн-торговли остается ключевым трендом на потребительском рынке, в том числе в сегменте детских товаров, поэтому «Детский мир» уделяет большое внимание развитию собственного интернет-магазина. По итогам первого полугодия 2017 года выручка онлайн-сегмента выросла на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером стал рост конверсии.

Для увеличения показателя сопоставимого роста продаж Компания в течение года запустит ряд маркетинговых инициатив.

По итогам первого полугодия 2017 года валовая рентабельность, как ожидается, останется на уровне аналогичного периода прошлого года. Согласно данным неаудированной отчетности рост скорректированного показателя EBITDA составил более 35%.

Группа компаний «Детский мир» (тикер на Московской фондовой бирже – DSKY) – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа компаний объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC», интернет-магазины «Детский мир» и «ELC». По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 604 тыс. кв. м.