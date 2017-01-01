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«Дикая орхидея» выпустила новогодний лукбук

21.11.2017  01:03

Новый лукбук сети «Дикая орхидея» отражает «размытые границы дозволенного», сообщает компания.

Компания «Дикая орхидея» была основана в 1993 году. В 2012 году из-за банкротства группа компаний «Дикая орхидея» была продана бывшему совладельцу сети «Лента» Дмитрию Костыгину и в настоящий момент принадлежит ООО «РозТех». «РозТех» — российский производитель женского нижнего белья и оператор сетей розничных магазинов под брендами «Дикая орхидея» (премиальный сегмент), «Бюстье» (средний сегмент), «Дефиле» (масс-маркет), «Гранд Дефиле» (магазины расширенного формата). Собственное производство было запущено в 2004 году, первый бренд компании называется Vendetta. Сейчас в магазинах представлены как собственные бренды, так и бренды других производителей.

Фотографии предоставлены компанией.

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