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Фабрика «Юничел» награждена премией «Золотое веретено»

06.03.2017  23:40

В номинации «Обувь» национальной премии «Золотое веретено» награды удостоена фабрика «Юничел», сообщает пресс-служба компании.

В конце февраля в Москве прошла церемония награждения лауреатов национальной премии «Золотое веретено». В номинации «Обувь» диплом получила челябинская компания «Юничел» за осенне-зимнюю коллекцию.



XIV церемония вручения национальной премии «Золотое веретено-2016» состоялось в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности». В состав жюри входили президент Московского дома моды Вячеслав Зайцев, академики Национальной академии индустрии моды, а также члены Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Голосование проходило в 20 номинациях.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.

Фотография с сайта компании.

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