16.12.2016 23:27

Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» 12 декабря обновила сайт официального интернет-магазина obuv-pk.ru, говорится в пресс-релизе компании.

На сайте представлено большое количество моделей детской, женской и мужской обуви брендов Elegami, «Парижская коммуна» и Riconte. Новый современный дизайн призван помочь пользователям при выборе обуви из большого ассортимента. Сделать заказ стало удобнее и проще.

В интернет-магазин каждый день выгружается актуальная информация по наличию обуви. Есть возможность связаться с менеджером с помощью online-консультанта, не прибегая к телефону.

В отличие от старого сайта новый интернет-магазин адаптирован для мобильных телефонов и планшетов, поэтому теперь удобно совершать покупки с любого устройства.

В скором времени планируется подключение оплаты банковскими картами прямо на сайте. А также при заказе в интернет-магазине можно будет ввести номер дисконтной карты и получить скидку, рассчитанную в режиме online.

ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна» представляет собой промышленно-торговый обувной холдинг, состоящий из фабрики «Парижская коммуна», четырех технологически специализированных дочерних предприятий в Тульской и Тверской областях. Торгового дома «ПК-Заря» (опт) и фирменной торговой сети: 18 магазинов в Москве и Московской области, Туле и Ярославле (розница).