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Фестиваль «Губернский стиль» в этом сезоне пройдет в Туле
12.05.2017 23:53
Организаторы международного фестиваля моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» анонсировали программу XV сезона.
По многолетней традиции экспертный совет фестиваля возглавит Народный художник России, академик Академии художеств и президент Национальной академии индустрии моды, заслуженный деятель искусств России, директор Московского Дом моды Slava Zaitsev – Вячеслав Михайлович Зайцев. Это будет первый его визит в Тулу и десятый на «Губернский стиль» в качестве председателя жюри.
В числе экспертов промышленники, дизайнеры, преподаватели, организаторы профессиональных выставок и модных проектов, победители фестиваля прошлых лет из Белоруссии, России и Китая:
Прием заявок еще продолжается, известно, что в фестивале будут участвовать дизайнеры из Белоруссии, Италии, Китая, Казахстана, Луганской республики, Японии и многих регионов России.
Победители «Губернского стиля» становятся участниками конкурса «Русский силуэт» и других российских и международных модных форумов, соискателями Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено», получают призы и подарки. В нынешнем сезоне организаторы решили вернуться к практике вручения денежных призов победителям. Победитель конкурса эскизов получает в награду персональную выставку в своем городе за счет исполнительной дирекции фестиваля.
Тема пятнадцатого «Губернского стиля» - «Art-образование и культурная среда». Исходя из этого, формируется и деловая программа для участников. В пятницу 26 мая, помимо кастинга моделей, пройдут лекции и семинары, которые продолжатся и на следующий день. В субботу 27 мая также репетиция, конкурсное дефиле и награждение победителей. В воскресение – обширная культурно-туристическая программа: мастер-класс в Тульском Кремле, посещение Музея оружия, экскурсия в Ясную Поляну.
Фотография предоставлена организаторами.
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