14.03.2017 23:37

Магазин «Невская рукодельница» станет участником выставки легкой и текстильной промышленности, сообщает пресс-служба компании.

Выставка «Индустрия Моды» пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 19 марта. Среди будущих экспонентов — фирменный магазин компании «ПНК им. С.М. Кирова» - «Невская рукодельница».

Помимо ниток и фурнитуры в ассортимент магазина входят постельное белье, трикотажные изделия, детская одежда, товары подарочного ассортимента.

Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» - единственная отраслевая выставка в регионе.

Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова (ОАО «ПНК им. С.М. Кирова») — одно из старейших предприятий текстильной промышленности России основанное в октябре 1833 года. Сегодня ОАО «ПНК им С.М. Кирова» является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.