Первый в городе магазин французского бренда одежды для всей семьи Kiabi откроется 5 августа в ТЦ «Акварель», сообщает компания.

Пространство магазина будет разделено на разные зоны: женская и мужская одежда и обувь, одежда для малышей, подростков, будущих мам, а также линейки plus size, спортивная коллекция, отдел нижнего белья и домашней одежды. Общая площадь магазина составит 1656 кв. метров.

Как отмечают представители Kiabi, открытие магазина в Тольятти – это еще один шаг бренда к реализации стратегии региональной экспансии. Сейчас на территории России уже действуют 17 магазинов, в том числе в Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. В планах компании открыть еще 4 магазина в этом году, в том числе и в Казани, Воронеже и второй магазин в Санкт-Петербурге.

«Расширение нашей сети в России – одна из приоритетных задач на ближайший год. Наша миссия – сделать так, чтобы одновременно с широким выбором доступных товаров для всей семьи покупатели по всей России получали шопинг совершенно нового уровня с точки зрения комфорта и сервиса», - говорит генеральный директор Kiabi Беранжер Убнер.

Новый магазин будет оформлен в соответствии с новой концепцией, главной целью которой является создание в каждом магазине уникальной атмосферы для шоппинга.

Фотография предоставлена компанией.