20.03.2017 06:50

На расширенном заседании Областной думы губернатор Ивановской области Павел Коньков отчитался о результатах деятельности регионального правительства в 2016 году. Он отдельно коснулся ситуации в текстильной отрасли.

Как заявил глава региона, темпы роста промышленности области в прошлом году выросли почти на 7%, а текстильная и швейная отрасль – более чем на 9%.





При поддержке Фонда развития промышленности на территории области реализуются 4 инвестпроекта в сфере текстильной промышленности с общим объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. В результате будет создано более 700 высокопроизводительных рабочих мест. Работа с фондом продолжается, впереди - новые проекты.





В 2016 году предоставлена субсидия в размере 1,2 миллионов рублей индустриальному парку «Кинешма». На реконструкцию станции водоподготовки в индустриальном парке «Родники» направлен почти 21 миллион рублей федеральной субсидии.





В активную фазу развития вступили индустриальные парки «Иваново-Вознесенск» и «Красная Талка». Индустриальный парк в Вичуге планируется создать для переработчиков полиэфирного волокна – сырья, во многом определяющего будущее текстиля.





К строительству комбината синтетического волокна предполагается приступить летом 2017 года, а уже в 2020 году - выйти на производственные мощности. «И на данном этапе я требую выстроить предельно четко работу по сопровождению проекта, синхронизировать работу профильных департаментов», – заявил глава региона.





Также он обратил внимание экономического блока и руководителей муниципалитетов городов Вичуга, Кинешма, Тейково, Гаврилово-Посадского, Южского, Шуйского, Савинского, Кинешемского, Фурмановского и Вичугского районов на подготовку заявок в Фонд развития моногородов. «Работу необходимо сделать без проволочек!», – подчеркнул Павел Коньков.